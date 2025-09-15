Бюджет-2026 розрахований на продовження бойових дій

Уряд готує проєкт держбюджету на 2026 рік із розрахунком на те, що бойові дії продовжуватимуться весь наступний рік. Про це пише Судово-юридична газета.

15 вересня Кабмін має намір схвалити документ і того ж дня подати його до парламенту. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Желєзняк. 17 вересня бюджет представлять профільному комітету, а потім усьому парламенту. Після презентації депутати матимуть змогу подавати свої пропозиції до 1 жовтня.

Подальший процес проходитиме у кілька етапів: до середини жовтня комітет збере всі пропозиції та підготує зведену таблицю; до 20 жовтня депутати мають проголосувати за документ у першому читанні; Остаточне затвердження бюджету заплановано до 20 листопада.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше уточнював, що проєкт розроблявся, виходячи зі сценарію продовження війни, йдеться у публікації видання.