Бюджет-2026: витрати перевищують доходи

Верховна Рада 3 грудня ухвалила законопроєкт «Про державний бюджет на 2026 рік» загалом. Рішення підтримали 257 депутатів, повідомив у Telegram нардеп Ярослав Желєзняк.



Згідно з документом, підготовленим Кабміном, доходи бюджету заплановані на рівні 2,92 трлн. грн., а витрати — 4,78 трлн. грн., інформує «Економічна правда».



Дефіцит становитиме близько 2,4 трлн. грн., що відповідає 18,5% ВВП. При цьому приблизно для 19 млрд доларів (близько 800 млрд грн) дефіциту поки що немає підтверджених джерел покриття.

Повідомляється, що раніше уряд розраховував отримати ці кошти у вигляді репараційного кредиту від ЄС, проте Євросоюз ще не ухвалив остаточного рішення.



Оборонні витрати на 2026 рік закладено на рівні 2,8 трлн. грн. — це той самий номінал, що був у проєкті бюджету-2025 на момент внесення до парламенту. Однак восени Рада додатково збільшила оборонні витрати-2025 на 300 млрд грн, тому в реальному вираженні оборонний бюджет-2026 виявиться меншим за поточний.



У проєкті бюджету-2026 також передбачено підвищення соціальних стандартів — уперше з 2023 року:



мінімальна зарплата: 8000 → 8647 грн (+8%);

загальний прожитковий мінімум: 2920 → 3209 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних: 3028 → 3328 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: 2361 → 2595 грн (+9,9%).

Раніше ми писали, що бюджет-2026 розрахований на продовження бойових дій.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»