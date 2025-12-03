Оптоволокно на Донеччині стало зброєю: як «павутина» стримує ворога

Заплутаний в оптоволокні піхотинець ЗС РФ за секунду до удару дроном Сил оборони України.

Кілометри лінії бойового зіткнення на Донеччині сьогодні затягнуті оптоволоконними кабелями. Їх масове застосування в управлінні дронами обох сторін створило на полях і лісосмугах справжній «павутино-польовий ландшафт».



Раніше «Новини Донбасу» публікували кадри з району Покровська, де поля буквально вкриті лініями управління БПЛА — десятки кілометрів проводів лежать на землі, переплітаючись між собою.



Ще в жовтні командувач Нацгвардії Олександр Півненко відзначав, що лісосмуги Покровського напрямку «затягнуті кілометрами оптики».

Як оптоволокно гальмує російські штурми

Настільки щільне покриття ЛБЗ дротами вже впливає на тактику. На деяких ділянках фронту російська піхота втрачає темп просування, заплутуючись у лініях, простягнутих українськими операторами дронів.

Російський infantry got tangled в fibre-optic lines протягом attempted assault. pic.twitter.com/5zpLEHSdLG — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 17, 2025

З'явилися і відеодокази, на яких видно, як штурмові групи РФ буксують прямо під час атаки — лінії чіпляються за ноги, спорядження і зброю.



Навіть окопи українських захисників густо завішені дротами. Один з військових описує ситуацію так:

«Наочна картина того, що відбувається. І так по всій довжині. Просто дуже багато, і це капець», — розповів боєць Сил оборони.

Це what the modern battlefield looks як today. pic.twitter.com/xe0OQiTjze — UNITED24 Media (@United24media) December 2, 2025

Оптоволокно зупинило мотоштурм РФ

Оптоволокно гальмує не тільки піхоту, але й мотоштурмові групи загарбників. Оптика створює проблеми, які ні піхота, ні мотоциклетні групи РФ не здатні подолати спокійно.

Оптика намоталася на колеса російського мотоцикла.

До прикладу, на Костянтинівському напрямку купа «відпрацьованої оптики» намоталася на колеса російського мотоцикла, повністю зупинивши штурмовиків.

Fiber optic cables wrapped around motorcycle wheels stopped Російська assault group. https://t.co/JaDsQ5TeKQ pic.twitter.com/Gqs67MQB0e — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 3, 2025

Боєць із позивним «Алекс» уточнив:

«Оптоволокно настільки сильно намоталося на мотоцикл, що окупант спочатку впав, а потім, після невдалих спроб зрушити з місця, був уражений нашим FPV-дроном».

Розбита дронами ЗСУ мотогрупа російських окупантів.

Екологічна бомба уповільненої дії

Однак у цієї імпровізованої «павутини війни» є й зворотний бік. Еколог «Української природоохоронної групи» Олексій Василюк у коментарі «Еспресо» попередив про довгострокові наслідки:

«Поки кабелі цілі — в них заплутуються тварини й навіть люди. Але через кілька років під сонцем вони почнуть кришитися на мікроскопічні скляні голки. Це вічне забруднення, яке неможливо прибрати».

За словами вченого, якщо війна завершиться в найближчі роки, кабелі ще можна зібрати вручну. Він зазначив, що зараз ці кабелі лежать на поверхні кілометрами.



Однак, за його словами, через кілька років під сонячними променями вони почнуть кришитися на мікроскопічні скляні голки. Ці голки будуть скрізь — і в траві, і в ґрунті, а тварини будуть заковтувати їх разом з рослинністю. Він підкреслив, що це стане вічним забрудненням, яке неможливо прибрати.

«Якщо пройде ще 5–10 років — прибрати їх буде фактично неможливо», — додав Василюк.

Кількість дронів тільки зростає

Кількість безпілотників різних типів, особливо на Донецькому напрямку, стрімко зростає. Російські оператори самі фіксують до восьми «ждунів» — FPV-дронів, що очікують на появу штурмових груп РФ.



Кожен новий день приносить нові кадри: оптоволокно вже стало повноцінним елементом сучасного поля бою. Варто додати, що тільки за минулу добу ЗС РФ залучили для ураження 4406 дронів-камікадзе.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»