Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском

Вместо писем Святому Николаю дети на временно оккупированных территориях Украины пишут письма российским солдатам. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



До праздника осталось совсем немного, однако школьников заставляют не говорить о своих мечтах, а выражать поддержку тем, кто пришел на их землю с оружием.

Так, в Приморской библиотеке Скадовского района оккупанты провели акцию «Письмо солдату», фактически превращая праздник Святого Николая в элемент пропаганды.



Напомним, в январе 2024 года на временно оккупированных Россией территориях Украины захватчики заставляли детей писать письма российским военным в обмен на подарки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»