Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

Швеция в ближайшие годы сократит помощь в целях развития пяти странам и направит сэкономленные средства на увеличение поддержки Украины, сообщает Reuters.



Министр международного сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса сообщил, что помощь будет уменьшена для Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии.



«Украина является важнейшим приоритетом внешней политики и политики помощи Швеции, поэтому правительство намерено увеличить поддержку страны как минимум до 10 млрд крон (1,06 млрд долларов) в 2026 году», — подчеркнул Дуса.



По данным правительства, эти меры позволят высвободить более 2 млрд крон в течение двух лет, которые могут быть направлены на проекты восстановления Украины, включая энергетическую инфраструктуру.



С момента прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году Швеция уже сократила помощь более чем 10 странам, включая Буркина-Фасо и Мали. Напомним, Швеция может передать Украине 150 самолетов Gripen.

