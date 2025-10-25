Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Швеция может передать Украине 150 самолетов Gripen
25 октября 2025, 17:00

Швеция может передать Украине 150 самолетов Gripen

Швеция может передать Украине 150 самолетов. Фото: скриншот Швеция может передать Украине 150 самолетов. Фото: скриншот

Украина получит 150 боевых самолетов «Грипен» от Швеции. Первые будут переданы уже в 2026 году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее нужно выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах «Грипен», и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году», — отметил он.

«Грипены» для Украины — это часть гарантий безопасности. Воздушные силы смогут защитить наше небо. По словам главы страны, такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было, это историческое достижение.

Ранее мы писали, что 24 октября президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества и возможности для усиления давления на Россию.

