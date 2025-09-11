Швеция передала Украине новый пакет военной помощи

Правительство Швеции представило 20-й пакет помощи Украине на сумму 836 млн долларов США. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон и написал начальник ОП Андрей Ермак.
«Сегодня (11 сентября) Швеция представила 20-й пакет поддержки Украине 20 на сумму 836 миллионов долларов», — написал глава оборонного ведомства Швеции.
В пакет вошли:
Кроме того, Швеция продолжит военную помощь Украине — 3,6 млрд долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 млн долларов ежегодно на гражданские нужды в 2026-2028 годах.
Ранее мы писали, что Европейский Союз передал Украине еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС — 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.
