Швеция передала Украине новый пакет военной помощи

Правительство Швеции представило 20-й пакет помощи Украине на сумму 836 млн долларов США. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон и написал начальник ОП Андрей Ермак.



«Сегодня (11 сентября) Швеция представила 20-й пакет поддержки Украине 20 на сумму 836 миллионов долларов», — написал глава оборонного ведомства Швеции.



В пакет вошли:

18 новых САУ Archer (всего 44),

155-мм боеприпасы,

мобильные радиолокационные станции,

суда с гранатометами и беспилотные морские системы,

дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров,

500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз,

радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2,

программируемые 40-мм зенитные боеприпасы и т.д.

Кроме того, Швеция продолжит военную помощь Украине — 3,6 млрд долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 млн долларов ежегодно на гражданские нужды в 2026-2028 годах.



Ранее мы писали, что Европейский Союз передал Украине еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС — 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях