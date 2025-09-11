Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

11 сентября 2025, 16:58

Швеция передала Украине новый пакет военной помощи

Правительство Швеции представило 20-й пакет помощи Украине на сумму 836 млн долларов США. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон и написал начальник ОП Андрей Ермак.

«Сегодня (11 сентября) Швеция представила 20-й пакет поддержки Украине 20 на сумму 836 миллионов долларов», — написал глава оборонного ведомства Швеции.

В пакет вошли:

  • 18 новых САУ Archer (всего 44),
  • 155-мм боеприпасы,
  • мобильные радиолокационные станции,
  • суда с гранатометами и беспилотные морские системы,
  • дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров,
  • 500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз,
  • радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2,
  • программируемые 40-мм зенитные боеприпасы и т.д.

Кроме того, Швеция продолжит военную помощь Украине — 3,6 млрд долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 млн долларов ежегодно на гражданские нужды в 2026-2028 годах.

Ранее мы писали, что Европейский Союз передал Украине еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС — 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

