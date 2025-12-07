ЗСУ відновили повний контроль над Тихим у Дніпропетровській області

Українські військові встановили повний контроль над населеним пунктом Тихе на Дніпропетровщині після планової операції. Це сталося невдовзі після того, як російські ресурси поширили фейкові заяви про нібито повну «окупацію» Тихого та сусіднього Відрадного.



Бійці 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ провели зачистку території та підтвердили присутність українських сил у всіх частинах населеного пункту.



Російські підрозділи раніше публікували кадри із прапорами на сході та заході Тихого, проте актуальні візуальні матеріали показують вільне переміщення українських військовослужбовців по всій території, що свідчить про відновлення контролю.

Нагадаємо, командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук заявив, що російські війська не захопили Покровськ та Мирноград Донецької області. Українські військові працюють над розширенням логістичних коридорів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»