Оточення Покровська та Мирнограда немає, ЗСУ працюють над розширенням логістичних коридорів

Командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук заявив, що російські війська не захопили Покровськ та Мирноград Донецької області. Українські військові працюють над розширенням логістичних коридорів. Про це він розповів в інтерв'ю ICTV.



«Росіяни втретє повідомляють, що Покровськ оточили та взяли під свій контроль. Це неправда. Ситуація тяжка. Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, намагаються заволодіти містом та поліпшити тактичне становище. Умовна лінія розмежування – залізницею. Північну частину повністю контролюємо. Центральна частина міської забудови – тут є наші підрозділи, які не допускають просування супротивника», – уточнив він.



Раніше ми писали, що найзапекліші бої йдуть у районі Покровська, Харківської та Запорізької області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що РФ зосередила на лінії фронту понад 700 тисяч військових.

