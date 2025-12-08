Российские войска оккупировали пять сел под Покровском – DeepState

Оккупированные села под Покровском. Фото: карта DeepState

Армия РФ оккупировала села Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также россияне продвинулись в городах Северск, Мирноград и вблизи города Покровск на Донетчине.



В пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что по решению командования подразделения Сил обороны Украины совершили организованный маневр в районе Лысовки и Сухого Яра.



«Личный состав перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен с целью сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта», – отметили в корпусе.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 53 штурма, в частности вблизи Покровска и Новопавловки, на Славянском – шесть.

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Константиновка в Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко