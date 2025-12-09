Российская армия пытается проникать в северную часть Покровска – ВСУ

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

В Покровске Донецкой области продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация российских военных в городской застройке. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Оккупанты пытаются проникать в северную часть города, пользуясь туманом.



«Эти попытки блокируются, противника уничтожают. Организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Константиновка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко