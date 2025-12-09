Російська армія намагається проникати у північну частину Покровська – ЗСУ

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

У Покровську Донецької області продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація російських військових у міській забудові. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Окупанти намагаються проникати у північну частину міста, користуючись туманом.



«Ці спроби блокуються, противника знищують. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко