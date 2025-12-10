ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО

Удар по российскому ЗРК «Тор-М1». Фото: кадр из видео

Бойцы 412-й бригады беспилотных систем ВСУ уничтожили три комплекса противовоздушной обороны российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.



Среди уничтоженных систем – два ЗРК «Тор-М1» и один ЗРК «Бук-М3».



«Уничтожение подобных систем имеет критическое значение, ведь противник испытывает острый дефицит в производстве высокотехнологичных и дорогостоящих ЗРК, необходимых для восполнения потерь», – отметили в СБС.

Напомним, что пограничники сорвали ночное перемещение пехоты российских войск на Покровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко