ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО

Бойцы 412-й бригады беспилотных систем ВСУ уничтожили три комплекса противовоздушной обороны российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.
Среди уничтоженных систем – два ЗРК «Тор-М1» и один ЗРК «Бук-М3».
«Уничтожение подобных систем имеет критическое значение, ведь противник испытывает острый дефицит в производстве высокотехнологичных и дорогостоящих ЗРК, необходимых для восполнения потерь», – отметили в СБС.
Напомним, что пограничники сорвали ночное перемещение пехоты российских войск на Покровском направлении.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко