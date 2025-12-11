В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста

Ілюстрація. Фото: Маріупольська міськрада

Вдень 11 грудня пролунали вибухи в окупованому Маріуполі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Вибухи були чутні у Центральному, Лівобережному та Приморському районах.



«Окупанти повідомляють про роботу ППО», – зазначили у міськраді.



Про вибухи у місті заявили й у місцевих проросійських пабліках.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та тимчасовий виконувач обов'язків начальника окупаційної адміністрації Маріуполя Антон Кольцов поки ніяк не коментували вибухи у місті.

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили три російські системи ППО.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко