В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
11 грудня 2025, 14:51

Ілюстрація. Фото: Маріупольська міськрада

Вдень 11 грудня пролунали вибухи в окупованому Маріуполі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Вибухи були чутні у Центральному, Лівобережному та Приморському районах.

«Окупанти повідомляють про роботу ППО», – зазначили у міськраді.

Про вибухи у місті заявили й у місцевих проросійських пабліках.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та тимчасовий виконувач обов'язків начальника окупаційної адміністрації Маріуполя Антон Кольцов поки ніяк не коментували вибухи у місті.

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили три російські системи ППО.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Люди
Денис Пушилін Антон Кольцов
Місця
Маріуполь
Інше
Війна окупація Вибухи ППО РФ
