В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста

Вдень 11 грудня пролунали вибухи в окупованому Маріуполі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.
Вибухи були чутні у Центральному, Лівобережному та Приморському районах.
«Окупанти повідомляють про роботу ППО», – зазначили у міськраді.
Про вибухи у місті заявили й у місцевих проросійських пабліках.
Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та тимчасовий виконувач обов'язків начальника окупаційної адміністрації Маріуполя Антон Кольцов поки ніяк не коментували вибухи у місті.
Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили три російські системи ППО.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко