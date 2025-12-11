На Чернігівщині зірвали прорив російської ДРГ із 15 бойовиків

Фото: Антон Шевельов

Сьогодні у Чернігівській області зафіксовано прорив російської диверсійно-розвідувальної групи чисельністю близько 15 осіб. Про це повідомив військовий Telegram-канал «Рапорт Сержанта ✙».



За даними джерела, ймовірно, йдеться про бійців спецпідрозділу росгвардії «Ахмат», відомих також як «кадирівці». Група відступила під вогневим впливом української артилерії, втрати уточнюються.



Нагадаємо, минулої доби російські війська втратили 1460 осіб особового складу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»