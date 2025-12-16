«Герани» ударили по ферме на Черниговщине: погибли коровы

Фото: Нацполиция

В ночь на 16 декабря российские ударные беспилотники типа «Герань» атаковали фермерское хозяйство в одном из сёл Коропской громады Новгород-Северского района Черниговской области. Об этом сообщили в Черниговской областной военной администрации.



В результате попадания возник пожар. Огонь повредил коровник и сельскохозяйственную технику. По предварительным данным, погибли семь коров.

Последствия ударов оккупантов по фермерскому хозяйству.

В ОВА также сообщили, что уже утром под вражескую дроновую атаку попала Куликовская громада Черниговского района. Там существенно повреждён частный жилой дом.

Кроме того, по информации областных властей, за минувшие сутки российские войска 20 раз обстреляли территорию Черниговской области. В общей сложности зафиксировано 43 взрыва.

Ранее издание «Новости Донбасса» сообщало о ранении 12 мирных жителей в Донецкой области в результате российских обстрелов.



Напомним, в ночь на 16 декабря российская армия запустила по Украине 69 ударных беспилотников, из которых 57 были уничтожены силами ПВО.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»