За добу на Донеччині поранено 12 мирних жителів: під ударом кілька міст

За 15 грудня російські обстріли призвели до поранень 12 мирних жителів Донецької області. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Найбільше постраждалих зафіксовано в Олексієво-Дружківці — там поранення отримали п'ятеро людей. У Дружківці травмовано трьох цивільних. Ще двоє мешканців постраждали у Костянтинівці. По одному пораненому зареєстровано у Лимані та в селі Маяки.



За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення в області загинули 3768 мирних жителів, ще 8601 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Загальна кількість жертв на Донеччині наводиться без урахування Маріуполя та Волновахи, де через тимчасову окупацію точну кількість загиблих та постраждалих поки що неможливо встановити.

Нагадаємо, вранці, 16 грудня, армія РФ атакувала дронами Запоріжжя.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»