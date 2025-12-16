«Герані» вдарили по фермі на Чернігівщині: загинули корови

Фото: Нацполіція

В ніч на 16 грудня російські ударні безпілотники типу «Герань» атакували фермерське господарство в одному з сіл Коропської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації.



В результаті влучання виникла пожежа. Вогонь пошкодив корівник і сільськогосподарську техніку. За попередніми даними, загинули сім корів.

Наслідки ударів окупантів по фермерському господарству.

В ОВА також повідомили, що вже вранці під ворожу дронову атаку потрапила Куликівська громада Чернігівського району. Там істотно пошкоджено приватний житловий будинок.

Наслідки ударів окупантів по фермерському господарству.

Крім того, за інформацією обласної влади, за минулу добу російські війська 20 разів обстріляли територію Чернігівської області. Загалом зафіксовано 43 вибухи.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про поранення 12 мирних жителів у Донецькій області в результаті російських обстрілів.



Нагадаємо, в ніч на 16 грудня російська армія запустила по Україні 69 ударних безпілотників, з яких 57 були знищені силами ППО.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»