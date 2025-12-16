Сили ППО збили 57 БПЛА із 69

ППО збила 57 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 16 грудня запустила 69 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 57 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) противник атакував 69 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямами: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 40 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 57 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано влучення 10 ударних БПЛА на 7 локаціях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»