ЗСУ взяли під контроль 90% Куп'янська і відбили території на захід від Покровська – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Силам оборони України завдяки активним пошуково-ударним діям вдалося відкинути російську армію від Куп'янська та взяти під контроль майже 90% території міста. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу на Покровському напрямку.



«Внаслідок контрнаступальних дій повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста Покровськ. Також відбили 56 квадратних кілометрів території в районах селищ Гришине, Котлине, Удачне на захід від Покровська», – розповів головком.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко