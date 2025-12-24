ВСУ получат 3 млн FPV-дронов до конца года — Шмыгаль

Фото: Минобороны

До конца текущего года Вооружённые силы Украины получат около 3 миллионов FPV-дронов, что почти в 2,5 раза превышает объёмы поставок прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, подавляющее большинство беспилотников, которые поступают в подразделения Сил обороны, произведены украинскими компаниями, что свидетельствует о стремительном развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса.



В 2025 году 2,4 млн FPV-дронов были поставлены военным через Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины. Основная часть этой техники закупалась по прямым контрактам с производителями, что позволило ускорить поставки на фронт.



Ещё 200 тысяч беспилотников ВСУ получили через ИТ-систему DOT-Chain Defence, которую запустили в конце июля для цифровизации и прозрачности оборонных закупок.



Помимо воздушных дронов, существенно выросли и поставки наземных роботизированных комплексов (НРК). В течение года в подразделения ВСУ передали почти 15 тысяч таких систем, что в разы превышает показатели предыдущего года.



Наземные роботы используются для выполнения логистических задач, эвакуации раненых, разведки, минирования и разминирования, а также патрулирования. Отдельные образцы оснащены боевыми модулями и способны выполнять штурмовые и оборонительные задачи.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»