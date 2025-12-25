Nemesis уничтожила российский автомобиль с БПЛА «Гербера» на крыше

Беспилотник «Гербера» на крыше авто.

Бойцы бригады СБС Nemesis поразили российский автомобиль, использовавшийся как пусковая установка для беспилотника «Гербера». Видео с операцией опубликовали бойцы 412-й бригады Nemesis, которые уничтожают вражеские дроны не только в воздухе, но и на земле.



Хотя по кадрам сложно определить масштаб повреждений, сам факт уничтожения машины с готовым к запуску беспилотником свидетельствует о начале масштабной охоты на такого рода цели.



Эксперт по связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов отметил, что одиночные «Герберы» чаще используют для разведки. В этом случае дрон сгорел ещё до запуска — крайне редкая ситуация.







Бойцы батальона Asgard обнаружили автомобиль с беспилотником на крыше и уничтожили цель прямо на точке взлета. «Герберы» активно применяются оккупантами наряду с «Шахедами» — как разведывательные, приманочные или ударные дроны с меньшей боевой частью.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»