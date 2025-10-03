«Герберы» попали в грузовой поезд с бревнами — не военный эшелон

В результате атак РФ беспилотниками типа «Гербера» был поражён грузовой поезд, везший бревна, песок и зерно — это не был «военный эшелон», как сообщалось ранее. Информацию подтвердил специалист по связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По его словам, машинист выжил: получил контузию и лёгкие ожоги головы; его состояние сейчас стабильное. На опубликованных кадрах присутствует управление «Шахедами» с камерой — появление подобных БПЛА эксперт прогнозировал ранее.

Бескрестнов отмечает, что применение «Шахедов» с онлайн-управлением по движущимся целям имеет ограничения: это не «Ланцет», управление менее динамичное. При этом наибольший риск представляют железнодорожные составы, групповые перевозки и крупная техника — маломерные цели не приоритетны для боевой части в 50 кг.



Технически в основе таких ударных БПЛА лежат китайская камера и радиомодем; практическая дальность применения — до 200 км, однако технология позволяет выходить и на 400 км, предупреждает эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что новые «Шахеды» атаковали эшелон с топливом в Черниговской области.