В России задержали участников молебна за ВСУ: им грозит долгий тюремный срок

В Санкт-Петербурге задержали 70 участников религиозной общины «Школы единого принципа», сообщают российские каналы. Ее участники молились за ВСУ и президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, официально основатели заявляли о «пробуждении сознания» и внутреннем духовном развитии, проводили семинары и лекции, якобы обучая целительству.

В то же время на лекциях основатели говорили о ходе боевых действий, подчеркивая, что ВСУ – это светлые силы и молились за Зеленского.

По данным правоохранителей РФ, организация якобы была создана в Украине.

В руководство школы входят преподаватели вузов и школ, в частности профессор Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования Ольга Даутова. Ее задержали 10 декабря.

В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает до десяти лет лишения свободы.