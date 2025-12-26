Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В России задержали участников молебна за ВСУ: им грозит долгий тюремный срок
26 декабря 2025, 22:49

В России задержали участников молебна за ВСУ: им грозит долгий тюремный срок

В Санкт-Петербурге задержали 70 участников религиозной общины «Школы единого принципа», сообщают российские каналы. Ее участники молились за ВСУ и президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, официально основатели заявляли о «пробуждении сознания» и внутреннем духовном развитии, проводили семинары и лекции, якобы обучая целительству.

В то же время на лекциях основатели говорили о ходе боевых действий, подчеркивая, что ВСУ – это светлые силы и молились за Зеленского.

По данным правоохранителей РФ, организация якобы была создана в Украине.

В руководство школы входят преподаватели вузов и школ, в частности профессор Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования Ольга Даутова. Ее задержали 10 декабря.

В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
