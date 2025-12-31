Атака дронов на Запорожье: в городе вспыхнули пожары

В результате очередной атаки российских беспилотников по Запорожью в городе произошло несколько пожаров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



По данным местных властей, вражеские ударные БПЛА были зафиксированы сразу в нескольких районах города. В частности, речь идет о Шевченковском, Хортицком и Заводском районах, а также направлении в сторону Бородинского района.



Воздушная тревога в регионе продолжается уже несколько часов. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях до официального отбоя. Информация о масштабах повреждений уточняется. На местах работают экстренные службы.

Напомним, российская армия нанесла удар по Запорожью, в результате чего был повреждён объект промышленной инфраструктуры.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»