Атака дронів по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі

Унаслідок чергової атаки російських безпілотників по Запоріжжю в місті виникло кілька пожеж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За даними обласної влади, ворожі ударні БПЛА були помічені над кількома районами міста. Йдеться про Шевченківський, Хортицький та Заводський райони, а також напрямок у бік Бородинського району.



Повітряна тривога в регіоні триває вже кілька годин. Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях до офіційного відбою. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»