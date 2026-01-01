В Покровской агломерации ВСУ ликвидировали более 7 тысяч оккупантов за 5 месяцев

В Покровской агломерации Силы обороны ликвидировали более 7 тысяч россиян. Фото: полиция

Силы обороны за последние пять месяцев ликвидировали в Покровской агломерации более 7 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ.



В ведомстве уточнили, что еще более 2,6 тысячи ранены.



«Также украинские воины уничтожили сотни вражеской броне-, авто- и мототехники. А еще противник несколько раз объявлял о «захвате» Покровска и Мирнограда, тем самым лишь подтверждал лживость своих предыдущих заявлений», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в декабре российские войска оккупировали 445 кв. км украинской территории — это на 12% меньше, чем в ноябре. Такие данные обнародовали аналитики DeepState. Одновременно на 9% сократилось и количество штурмовых действий.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»