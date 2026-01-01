У Покровській агломерації ЗСУ ліквідували понад 7 тисяч окупантів за 5 місяців

У Покровській агломерації Сили оборони ліквідували понад 7 тисяч росіян. Фото: поліція

Сили оборони за останні п'ять місяців ліквідували в Покровській агломерації понад 7 тисяч російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ.



У відомстві уточнили, що ще понад 2,6 тисяч поранено.



«Також українські воїни знищили сотні ворожої броне-, авто- та мототехніки. А ще противник кілька разів оголошував про «захоплення» Покровська та Мирнограда, тим самим лише підтверджував брехливість своїх попередніх заяв», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у грудні російські війська окупували 445 кв. км української території – це на 12% менше, ніж у листопаді. Такі дані оприлюднили аналітики DeepState. Одночасно на 9% скоротилася кількість штурмових дій.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»