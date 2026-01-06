Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска продвинулись на Краматорском и Славянском направлениях – DeepState
06 января 2026, 12:07

Российские войска продвинулись на Краматорском и Славянском направлениях – DeepState

Продвижение россиян на Краматорском и Славянском направлениях. Фото: карта DeepState Продвижение россиян на Краматорском и Славянском направлениях. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в селе Новомарково Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись возле села Федоровка на Донетчине.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили семь штурмов, на Краматорском – оккупанты не атаковали.

Напомним, что в городе Часов Яр на Донетчине российские войска пытаются накапливать пехоту под прикрытием снега.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

