В Часовом Яре российские войска пытаются накапливать пехоту под прикрытием снега – ВСУ

Российские захватчики в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

Наблюдается ухудшение погоды в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



Российская армия пытается накапливать пехоту под прикрытием снега, использует реактивную артиллерию и мототранспорт.



«Наши воины уничтожают противника: поражают штурмовые группы, артиллерию и транспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы», – отметили в 24-й ОМБр.

Напомним, что на Славянском направлении войска РФ пытаются обойти украинские позиции, используя дорогу из оккупированного города Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко