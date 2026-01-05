Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Часовом Яре российские войска пытаются накапливать пехоту под прикрытием снега – ВСУ
05 января 2026, 22:06

В Часовом Яре российские войска пытаются накапливать пехоту под прикрытием снега – ВСУ

Российские захватчики в Часовом Яре. Фото: кадр из видео Российские захватчики в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

Наблюдается ухудшение погоды в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.

Российская армия пытается накапливать пехоту под прикрытием снега, использует реактивную артиллерию и мототранспорт.

«Наши воины уничтожают противника: поражают штурмовые группы, артиллерию и транспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы», – отметили в 24-й ОМБр.

Напомним, что на Славянском направлении войска РФ пытаются обойти украинские позиции, используя дорогу из оккупированного города Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

