Обстріл Добропілля: по місту вдарила авіація, з-під завалів дістали тіло жінки

Вдень 5 січня російська авіація вдарила по місту Добропілля Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Зруйнована господарська споруда та пошкоджені п'ять приватних будинків. За попередньою інформацією, під завалами споруди знаходилася людина.



Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під завалів будівельних конструкцій споруди тіло загиблої жінки 1953 року народження. Загалом бійці ДСНС розібрали близько двох тонн зруйнованих конструкцій. Роботи завершені.

Нагадаємо, що раніше було відомо про одну загиблу людину внаслідок обстрілу Добропілля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко