Авіація РФ вдарила авіабомбами по Краматорській громаді: пошкоджені будинки

Наслідки удару по Краматорській громаді. Фото: Краматорська МВА

5 січня о 21:36 російська авіація скинула три авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор Краматорської громади Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Влучання прийшлися по відкритій місцевості. За попередньою інформацією, пошкоджені три приватні будинки. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 6 січня російська авіація скинула авіабомби ФАБ-250 на Слов'янськ Донецької області, під удар потрапила промзона міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко