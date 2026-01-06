Редакція-примара: як Cxid.info імітує українські медіа

Інститут масової інформації звернув увагу на сайт Cxid.info, який позиціонує себе як «провідний український портал новин», але при цьому демонструє ознаки медіа-імітації.



Ключове питання до луганського медіа — відсутність цифрового сліду у авторів, зазначає ІМІ. Один із них, Дмитро Зорін, згадується виключно на сайті Cxid.info: у пошукових системах немає ані профілів, ані публікацій, ані підтверджень його роботи в українських медіа.

Джерело: Інститут масової інформації

Фото автора також не має аналогів у відкритому доступі, що призвело до використання штучного інтелекту, хоча прямих доказів цьому немає.

Джерело: Інститут масової інформації



Редакція визнає, що може використовувати ШІ для підготовки контенту, проте заявляє про «обов'язкову редакторську перевірку». Насправді її якість викликає сумніви. Так, матеріал, поданий як лист читачки з Дніпра, був проілюстрований зображенням російської блогерки Лариси Зарубіної без жодної вказівки на підміну особистості.



Ще один тривожний момент — ігнорування факту російської окупації. У публікаціях про «непідконтрольні території» відсутні згадки війни та відповідальності Росії, при цьому використовуються посилання на російські пропагандистські ресурси та прямі цитати російських чиновників без пояснень.

Незважаючи на заяви про міжнародну аудиторію та власних кореспондентів за кордоном, у другого автора сайту — Георгія Степняка — також немає жодного підтвердженого сліду в українських медіа, незважаючи на твердження про «30 років роботи у професії».



Спільно ці факти ставлять під сумнів як прозорість редакції Cxid.info, так і її відповідність стандартам української журналістики.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»