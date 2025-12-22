ВСУ зафиксировали штурм россиян на лошадях: дрон нанёс удар

В сети появилось видео, на котором военнослужащие российской оккупационной армии осуществляют штурм посадок на лошадях. Кадры были опубликованы Telegram-каналом Exilenova+.
Операторы дронов ВСУ зафиксировали двух оккупантов, использовавших лошадей именно во время штурма.
Один из дронов СОУ нанес удар по российскому военнослужащему. Испуганная вторая лошадь понеслась в сторону, сбросив своего всадника.
Военные, комментируя видео, отметили:
«Животных, конечно, жалко».
По данным Генштаба ВСУ за прошлые сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
