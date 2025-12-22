ВСУ зафиксировали штурм россиян на лошадях: дрон нанёс удар

Оккупанты используют животных для штурма.

В сети появилось видео, на котором военнослужащие российской оккупационной армии осуществляют штурм посадок на лошадях. Кадры были опубликованы Telegram-каналом Exilenova+.



Операторы дронов ВСУ зафиксировали двух оккупантов, использовавших лошадей именно во время штурма.



Один из дронов СОУ нанес удар по российскому военнослужащему. Испуганная вторая лошадь понеслась в сторону, сбросив своего всадника.



Военные, комментируя видео, отметили:

«Животных, конечно, жалко».

По данным Генштаба ВСУ за прошлые сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»