ВСУ зафиксировали штурм россиян на лошадях: дрон нанёс удар
22 декабря 2025, 13:08

В сети появилось видео, на котором военнослужащие российской оккупационной армии осуществляют штурм посадок на лошадях. Кадры были опубликованы Telegram-каналом Exilenova+.

Операторы дронов ВСУ зафиксировали двух оккупантов, использовавших лошадей именно во время штурма.

Один из дронов СОУ нанес удар по российскому военнослужащему. Испуганная вторая лошадь понеслась в сторону, сбросив своего всадника.

Военные, комментируя видео, отметили:

«Животных, конечно, жалко».

По данным Генштаба ВСУ за прошлые сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

