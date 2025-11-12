Константиновка разбита российской армией на 80% – полиция

Константиновка. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

Город Константиновка Донецкой области разбитый на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Кроме эвакуации, полицейские фиксируют последствия российских ударов по городу и проверяют адреса, где могут находиться семьи с детьми. Работать правоохранителям все труднее из-за постоянных атак беспилотников.



По словам участкового офицера полиции Константиновки Евгения Мусийчука, в городе тяжело на дорогах, когда «за тобой следят с неба».



«Передвигаемся под кустами и деревьями. Однако эвакуация продолжается», – отметил он.

Напомним, что 12 ноября российские авиация и артиллерия ударили по Константиновке, на месте атаки обнаружили раненых людей.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко