Украинская армия продвинулась под Часовым Яром – ISW
14 января 2026, 16:18

Украинская армия продвинулась под Часовым Яром – ISW

Ситуация вблизи Часового Яра. Фото: карта ISW Ситуация вблизи Часового Яра. Фото: карта ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 января, показывают, как бойцы ВСУ поднимают флаг Украины в центре села Майское. По словам аналитиков, это свидетельствует о продвижении украинских войск.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила два штурма.

Напомним, что российская армия воспользовалась погодой и усилила давление на Часов Яр.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

