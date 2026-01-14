Українська армія просунулася під Часовим Яром – ISW

Ситуація поблизу Часового Яру. Фото: карта ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 12 січня, показують, як бійці ЗСУ підіймають прапор України у центрі села Майське. За словами аналітиків, це свідчить про просування українських військ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу українська армія відбила два штурми.

Нагадаємо, що російська армія скористалася погодою та посилила тиск на Часів Яр.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко