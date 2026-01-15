Российский дрон ударил по Константиновке: ранен один человек

14 января в 13:00 российская армия ударным FPV-дроном атаковала город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, в результате атаки ранения получил один человек.



«Повреждения не зафиксированы», – отметил начальник Константиновской ГВА.

Напомним, что вечером 14 января российская армия из РСЗО обстреляла Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко