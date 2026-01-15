Российская армия из РСЗО обстреляла Краматорскую громаду: повреждены дома

14 января в 21:20 российские оккупанты из РСЗО «Торнадо-С» нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Повреждены семь частных домов. Устанавливаются окончательные последствия обстрела.



В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что вечером 14 января «шахеды» атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажки и ранена женщина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко