Украина и Нидерланды обсудили усиление возможностей F-16

15 января 2026, 11:48

Министерство обороны Украины провело переговоры с делегацией Министерства обороны Королевства Нидерланды, посвящённые повышению эффективности применения истребителей F-16 на фоне усиления воздушных атак России по энергетической инфраструктуре страны.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности поставок дополнительных авиационных средств поражения, а также расширение перечня вооружения, которое может быть интегрировано на платформы F-16.

Отдельное внимание было уделено модернизации систем защиты и противодействия воздушным угрозам на боевых самолётах. Отдельным блоком обсуждались вопросы логистики и технического обеспечения.


Участники переговоров проанализировали варианты улучшения обслуживания авиационных платформ непосредственно на территории Украины, а также возможности увеличения пропускной способности европейских сервисных центров для проведения регламентного технического обслуживания истребителей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

