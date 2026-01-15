Украина и Нидерланды обсудили усиление возможностей F-16

F-16 ВС ВСУ.

Министерство обороны Украины провело переговоры с делегацией Министерства обороны Королевства Нидерланды, посвящённые повышению эффективности применения истребителей F-16 на фоне усиления воздушных атак России по энергетической инфраструктуре страны.



В ходе встречи стороны рассмотрели возможности поставок дополнительных авиационных средств поражения, а также расширение перечня вооружения, которое может быть интегрировано на платформы F-16.



Отдельное внимание было уделено модернизации систем защиты и противодействия воздушным угрозам на боевых самолётах. Отдельным блоком обсуждались вопросы логистики и технического обеспечения.

Група двох винищувачів F-16 Fighting Falcon ВПС України в ході бойового повітряного патрулювання. pic.twitter.com/UjqEicnZGg — Генсек НАТО (@GensekNato15656) January 7, 2026



Участники переговоров проанализировали варианты улучшения обслуживания авиационных платформ непосредственно на территории Украины, а также возможности увеличения пропускной способности европейских сервисных центров для проведения регламентного технического обслуживания истребителей.

Ранее в сеть попало видео охоты истребителя F-16 Воздушных Сил Украины на российскую крылатую ракету.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»