Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області

Українські військовослужбовці в ніч на 16 січня завдали удару по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії у місті Приморськ, яке розташоване на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що зафіксовано влучення в ціль. Масштаби збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що за дві доби українські безпілотники Сил безпілотних систем (СБС) вивели з ладу шість одиниць російських зенітних ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»