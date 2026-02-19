Ліквідовано редактора журналу «Ахмат» під час удару по штабу РФ

На фронті ліквідовано пропагандиста Павла Порсєва.

Унаслідок удару по командному пункту російських військ ліквідовано російського пропагандиста Павла Порсєва, відомого за позивним «Мажор», повідомляють «Новини Донбасу».



Він був головним редактором журналу «Ахмат» та працював на інформаційний супровід підрозділів РФ..

За наявними даними, удар було завдано по пункту управління 90-ї танкової дивізії ЗС РФ. Порсєв перебував на позиції разом із військовими та загинув на місці.



Російські джерела повідомляють, що він виконував функції інформаційного координатора та займався медійною підтримкою військових формувань. У повідомленнях пропагандистських ресурсів його смерть подають як загибель під час виконання «військового обов’язку».



Нагадаємо, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 830 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»