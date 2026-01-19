Мать Евгения, монахиня, получающая поддержку от монастыря Святой Елизаветы, показывает букву «Z», которая является российским символом поддержки войны. Источник: Монастырь Святой Елизаветы

В Швеции разгорелся скандал вокруг монахинь белорусского монастыря Святой Елизаветы, которых местные СМИ и церковные структуры заподозрили в участии в пророссийской пропагандистской деятельности. Как сообщает The Telegraph, представительницы монастыря посещали шведские приходы, где продавали изделия ручной работы и собирали пожертвования под видом благотворительности.



Внешне монахини не вызывали подозрений: в традиционной одежде, с крестами на груди, они появлялись в церквях с разрешения местного духовенства. Однако позже Шведская церковь официально предупредила приходы, что монастырь связан с российской военной разведкой и публично поддерживает вторжение РФ в Украину.

Монахиня, получающая поддержку от монастыря Святой Елизаветы на оккупированной Россией территории Украины. Источник: Монастырь Святой Елизаветы/Telegram

После этого в шведской прессе появились публикации о том, что сбор средств мог использоваться для поддержки пророссийских структур. Церковные власти подчеркнули, что заявления монастыря о «благотворительных целях» не соответствуют действительности, и призвали не сотрудничать с организацией.



Дополнительную обеспокоенность вызвали фотографии монахинь на оккупированных территориях Украины, где они позировали с символикой «Z» и, по данным журналистов, участвовали в мероприятиях по поддержке российских военных. Из-за этого в ряде стран Европы, включая Великобританию, им ранее запретили вести подобную деятельность.

Шпионская деятельность монахинь

В самой Шведской церкви отмечают, что инцидент стал частью более широкой проблемы — использования религиозных институтов в гибридной войне России. По словам представителей церкви, ранее фиксировались попытки Русской православной церкви арендовать здания рядом с военными объектами и аэропортами.

Аэропорт Стокгольм-Вестерос (VST) имеет одну из самых длинных взлетно-посадочных полос в стране и активно использовался во время пандемии Covid для быстрого транзита.

В монастыре Святой Елизаветы обвинения отвергают, заявляя, что занимаются исключительно помощью нуждающимся. Однако шведские власти считают, что подобные визиты могут использоваться для продвижения кремлёвского нарратива о якобы «поддержке России» в странах НАТО.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»