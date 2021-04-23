Донетчина «в смартфоне»: Как проходит диджитализация региона

Промышленность, работавшая по принципам построения экономики середины 20-го века, канула в лету. Донбасс остро нуждается в переменах, чтобы найти новое место в мире. IT-технологии могут помочь ответить на этот вызов. Как они уже меняют регион – в сюжете «Новостей Донбасса».

В текстовой версии представлено краткое содержание сюжета:



Мариуполь

Цифровизация происходит как на центральном, так и на местном уровнях. Мариуполь стал на этот путь 4 года назад. С тех пор в городе почти все ключевые реестры и сервисы, которыми пользуются его жители, диджитализированы.



В Мариуполе скоро может появиться единый электронный билет во всем городском муниципальном транспорте — можно будет оплатить карточкой или бесконтактно, как это уже работает в нескольких других городах Украины. Кстати, для жителя Мариуполя отключение света в квартире не станет неожиданностью, только если у него установлен чат-бот «Назар», ну и если «Назар» не спит – судя по сообщениям пользователей, и такое бывает. Разработчики успокаивают: если и есть проблемы с электронными сервисами, то они временные.



Чат-бот также есть и в сфере медицины. Зовут ее – «Марта». Она предупредит о приеме к врачу, напомнит, что надо сделать плановую прививку ребенку, сообщит, когда твой врач в отпуске и так далее.



Кроме «Марты» для удобства жителей и врачей создан портал «Медконтрол». Эта система автоматизирует, оцифровывает всю медицинскую информацию.



С предложениями к властям организовать такую платформу пришли инициативные жители Мариуполя. Они обратились – их предложение приняли. Медицинский портал запустили, теперь же работают над другими проектами, которые призваны упростить жизнь мариупольцев. Количество пользователей цифровыми сервисами растет. У «Марты», по подсчетам чиновников, более 12 тысяч подписчиков, у «Назара» – более 50 тысяч.



Как «поумнели» города Донетчины



Цифровизация происходит не только в Мариуполе. Еще один IT-проект, который улучшает и упрощает жизнь жителей Донецкого региона — это «Смартсити» или «Умный город». Это приложение, которое вы скачиваете на свой смартфон и с помощью которого вы сможете мониторить, нет ли аварий в системе ЖКХ. Если авария произойдет – вас предупредят о том, что у вас не будет воды, либо вы сможете узнать, когда и где перекрыта дорога или как будет ходить транспорт и многое другое. «Умный город» уже работает в Славянске, Краматорске, Торецке, Угледаре и других городах.



В скором времени с помощью приложения можно будет выдвигать свои предложения и голосовать за ту или иную петицию, за бюджет участия или за участие в общественных обсуждениях. Уже сейчас доступен раздел «опросы».



Славянск



Еще один проект, который вызывает интерес у активных горожан — приложение «Ваш депутат», запущенное в Славянске в 2016 году. Оно дает возможность проследить за голосованиями и запросами депутатов, а также обратиться к народному избраннику.



Также можно коммуницировать с властью — это завлекает людей активнее участвовать в жизни громады, появляется доверие к власти.



Торецк



Электронный сервис есть и в небольшом прифронтовом Торецке. Это город, в котором существует не только угроза военная, но и экологическая. Она возникла из-за затопления шахт как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которая граничит с городом. Недавно Донецкая область получила два автоматизированных датчика для измерения загрязнений атмосферного воздуха. Датчики измерения загрязнения воды уже работают.



Горожанин в любое время может зайти в интернет и посмотреть, что за ситуация в том или ином районе города – данные автоматически загружаются на сайт.



Покровск



Тяжелая промышленность уже больше века губит экологию региона. Вооруженный конфликт лишь усугубил ситуацию. Тяжелый ущерб был нанесен экономике Донбасса, ведь из-за войны порваны производственные цепи, часть предприятий осталась на неподконтрольной территории, власти нацелены на отказ от добычи угля. Сделать это хотят к 2070 году. Лозунг «уголь — золото Донбасса» теряет свою актуальность, смысл и значение. В 21-м веке нужно искать другое золото… В других «шахтах». Одна из таких расположена в Покровске. Это IT-хаб при Донецком национальном техническом университете.



Это место хотят сделать многофункциональным помещением для того, чтобы молодежь здесь развивалась: от коворкинга до творческой мастерской новых технологий.



Как IT поможет жителям Донецка и переселенцам?



Уже 7 лет Донбасс разделен линией фронта. Год назад общая для всего мира проблема еще больше отрезала друг от друга людей по разные стороны блокпостов. КПВВ закрылись из-за карантина с обеих сторон. Через несколько месяцев Украина возобновила пропуск, в то время как боевики пока отказываются это делать, пропуская лишь несколько десятков человек в неделю. Люди в Донецке и Луганске сейчас не могут оформить украинские паспорта, получить свидетельства о рождении и смерти, снять свои пенсии. Единственный путь – попасть в Украину через Россию, но придется заплатить штраф за незаконное пересечение границы. Ситуация выглядит настоящей ловушкой. Украинские власти решили использовать IT-технологии, чтобы помочь людям. Министерство цифровой трансформации представило план цифровизации государственных услуг, который включает 94 проекта в разных сферах. Кроме прочего, предусмотрен раздел «Реинтеграция». До конца года в Украине будет запущен ряд электронных сервисов для жителей временно оккупированных территорий и переселенцев. В него будут включены три блока услуг.



Первый блок – это доступ к электронным сервисам для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно оккупированных территорий.



В первую очередь планируется запуск подачи заявления на получение адресной помощи переселенцам, далее запустят услугу по переоформлению справки переселенца, и в конце года электронную идентификацию. Жителям ОРДЛО оформить справку дистанционно не получится – такой услуги не будет. Ее можно будет только переоформить, если она уже есть.



По поводу дистанционной электронной идентификации еще думают, как можно это сделать – рассматривают несколько инструментов.



Еще один важный инструмент, который станет доступным для жителей неподконтрольных территорий – «еМалятко» – это комплекс из 10 государственных услуг, необходимых при рождении ребенка. Все их можно будет получить онлайн. Среди них регистрация рождения и места жительства, назначение социальной помощи и тому подобное. Родители, проживающие в Донецке или Луганске, дистанционно смогут оформить эти документы. Сейчас же алгоритм действий для получения свидетельства очень усложнен: родители должны выехать из ОРДЛО, подать документы на получение свидетельства в РАГС, тот через несколько дней отказывает, потому что документы «Л-ДНР», поданные родителями, не признаются на подконтрольной территории. С этим отказом мама или папа идут в суд. Суд выносит решение о неправомерности отказа и заставляет РАГС зарегистрировать ребенка. Только после этого родители могут брать свидетельство и ехать домой.



Для оформления свидетельства своему ребенку не обязательно иметь новый ID паспорт. Достаточно, чтобы один из родителей был гражданином Украины.

Вот так IT уже меняет облик Донбасса. Совершенно ясно, что за этим будущее. Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые думают об этом уже сейчас. Именно благодаря им цифровых услуг в стране и на местах появляется все больше, что упрощает жизнь украинцев.