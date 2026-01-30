В Дружковке не работают отделения «ПриватБанка»: сообщают, что они закрылись из-за ухудшения ситуации

«ПриватБанк». Фото: соцсети

В городе Дружковка Донецкой области отделения «ПриватБанка» временно не работают. Об этом сообщили на «горячей линии» банка.



Там сказали, что как только появится возможность снова открыть отделения, то они будут работать.



Ранее телеканал «Капри» и местные паблики в соцсетях со ссылкой на работников банка заявили, что «в связи с обострением ситуации с безопасностью в Дружковке закрылось последнее отделение «ПриватБанка», а его банкоматы перестанут работать».

Напомним, что в Дружковке и громаде чрезвычайно сложная ситуация с теплоснабжением, повреждены теплотрассы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко