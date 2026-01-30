Войска России беспилотником атаковали Краматорск: под удар попала критическая инфраструктура

30 января в 07:43 российские оккупанты дроном «Молния-2» атаковали город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Под удар попала критическая инфраструктура города.



Информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются окончательные последствия атаки.

Напомним, что вечером 29 января российский беспилотник попал в дом в городе Славянск на Донетчине, в результате чего возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко