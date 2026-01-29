Дрон «Молнія» атакував трасу біля Павлограда з Покровського напрямку

Дрони росіян почали долітати до Павлограда. Фото: скріншот

Російський дрон «Молнія» атакував трасу Павлоград-Покровськ. Старший лейтенант Сил оборони України Позивний «Алекс» розповів, що це дає росіянам багато переваг.



За його словами, російська армія нарощує застосування ударних БПЛА літакового типу, таких як «Молнія» та інші. 28 січня ударний БПЛА «Молнія» був помічений над Миколаївкою, рухаючись уздовж траси на Павлоград. Імовірно, запуск було здійснено з Покровського спрямування.



«Ворог нарощує екіпажі і в цілому застосування «Молній» на околицях Краматорська та Слов'янська та на Очеретинському напрямку. Такі відстані - це вже зовсім інший ешелон нашої логістики і назріває серйозна проблема, якщо ворог масштабуватиме ці дешеві кошти та їхні екіпажі», — додав військовий.



Раніше ми писали, що hосійські війська почали активно використовувати нову тактику застосування безпілотників — полтт на наднизькій висоті в ручному режимі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»