У ЗСУ розповіли, де зараз знищують російських військових у Мирнограді

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Українські війська контролюють північну частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Ведуться пошуково-штурмові дії та знищення окупантів у міській забудові.



«У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування противника оборона міста поповнена додатковими силами та засобами. Логістика залишається ускладненою. Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи щодо розширення логістичних коридорів до Мирнограда», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що російська армія намагається накопичувати сили у центрі Мирнограда.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко