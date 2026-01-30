ЗМІ повідомляють про вибачення російських переговорників перед українцями за удар по потягу у Харківській області

Переговори української, російської та американської делегацій в Абу-Дабі. Архівне фото

Російські переговорники приватно вибачилися перед українською стороною за удар по потягу на Харківщині 27 січня. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на анонімного радника офісу президента України.

Стверджується, що на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі 23-24 січня українська делегація попросила російську про паузу у завданні ударів. Росія погодилася, але в усній формі, ухваливши «джентльменську угоду».

Незважаючи на це 27 січня ЗС РФ вдарили дроном по Одесі та по пасажирському поїзду у Харківській області. Внаслідок останньої атаки загинули 5 людей. Російська сторона пояснила удар тим, що не всі підрозділи армії РФ отримали наказ утриматися від вогню.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Донецькій області. Ушкоджено енергообладнання. Внаслідок атаки знеструмлено споживачів у регіоні.