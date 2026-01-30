У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі. Фото: скриншот

У четвер, 29 січня, у Слов'янську Донецької області сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Співробітники ДСНС врятували людину. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



«На місці пригоди під час розвідки та гасіння займання пожежники виявили чоловіка в одній із квартир, який через щільне задимлення не міг самостійно вийти з приміщення. Рятувальники вивели врятованого на свіже повітря», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, пожежу о 20:19 було ліквідовано.



Крім того, вранці 30 січня рятувальники локалізували пожежу господарської споруди на території приватного домоволодіння.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»